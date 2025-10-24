Ratifica Tribunal a amparo a José Luis Abarca

Un Tribunal Colegiado confirmó un amparo que ordena revisar la prisión preventiva justificada impuesta al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, en el proceso penal que se le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en la causa penal 103/2014.

Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal “batearon” por unanimidad de votos el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, que mandata celebrar una nueva audiencia para analizar si el experredista debe seguir preso o enfrentar dichos delitos en libertad, por las enfermedades que asegura padecer.

Otros procesos penales

En caso de que la revisión le sea favorable, no implica que el experredista, señalado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vaya a salir en libertad, pues cumple sentencias condenatorias y tiene procesos penales en curso.