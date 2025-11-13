Ratifican 314 ascensos militares y marinos

El pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad, solo con algunas abstenciones, los ascensos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de 314 integrantes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

En menos de 24 horas y luego de aprobarlo la víspera en comisiones, se ratificaron los nombramientos y el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió de que con las prisas de este proceso se pueda repetir el caso de un marino que fue ascendido y que está señalado en el llamado “huachicol fiscal”.

“Precisamente, por votar así el año pasado se nos coló uno de los que hoy está en prisión por huachicol fiscal. Desde el Movimiento Ciudadano sostenemos que la ratificación de ascensos debe de ser un auténtico ejercicio de control parlamentario y no un mero trámite. No somos una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, somos un poder soberano”, dijo en tribuna.

Expuso que el dictamen aprobado no se realizó un análisis detallado y que los perfiles cuentan con aptitudes, capacidad técnica y profesional. “Pero, ¿en verdad alguien cree que en menos de 24 horas las comisiones revisaron a fondo 314 expedientes?”