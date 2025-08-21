Ratifican a Genaro Lozano como embajador en Italia

La primera Comisión Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en “fast track” el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista, Genaro Lozano.

El nombramiento, que recibió la noche del martes, fue avalado por mayoría de votos y se votó en el pleno en la sesión de ayer miércoles, rindiendo protesta como nuevo embajador de México ante la República de Italia.

Por lo anterior, Federico Doring, diputado federal del PAN, expuso que el nombramiento de Genaro Lozano “es la nueva versión de Isabel Arvide” que se dio en el sexenio de López Obrador, ya que los aplaudidores ideológicos se les premia por encima de los diplomáticos de carrera.

En tribuna, dijo que son periodistas objetivos se les aplica la censura del bienestar, con datos protegidos, con sanciones judiciales, incluso con una Beatriz Gutiérrez Muller que los amenaza con “echarles la justicia de los acordeones”.

PRI reacciona a nombramiento

Rubén Moreira, diputado del PRI, argumentó el voto en contra del nombramiento de Lozano, porque este tipo de nuevos embajadores son un dique a la carrera diplomática, todo en medio del deterioro de la política exterior que sigue dando tumbos.

“Tiene méritos académicos, pero no prácticos, por lo que le está quitando espacios a los diplomáticos de carrera”, apuntó.