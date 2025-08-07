Ratifican a Pavlovich como embajadora en Panamá

Con 11 votos a favor y dos en contra, la Primera Comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales ratificó el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como embajadora de México ante el Gobierno de la República de Panamá.

Durante su comparecencia ante senadores y diputados, la expriísta señaló que “el momento que vivimos exige diplomacia activa, visión de largo plazo y compromiso con los principios de nuestra política exterior. Con humildad y sentido de responsabilidad me comprometo a cumplir esta encomienda con entrega, eficiencia y patriotismo”.

Ratifican embajador en Turquía

Legisladores de Morena, el Partido Verde y hasta la panista Margarita Zavala, reconocieron el buen desempeño que tuvo Pavlovich Arellano durante su responsabilidad como cónsul general de México en Barcelona, España.

Durante la sesión de la Primera Comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales se aprobó por unanimidad la designación de Francisco Javier Díaz de León como embajador de México ante la República de Turquía.