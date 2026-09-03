Ratifican a Planter como subsecretaria para AN

El pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo federal a favor de Cristina Planter Riebeling, como subsecretaria para América del Norte (AN) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La diplomática rindió protesta de inmediato ante el pleno.

Con el aval de todas las bancadas se ratificó el nombramiento de Cristina Planter, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, cuenta con una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales con especialización en política exterior, americana y sub especialización en estudios canadienses por la Universidad John Hopkins.

Palmarés

Su trayectoria en la cancillería es destacada: fue directora de Canadá y mecanismos trilaterales, directora de Asuntos Políticos para América del Norte y desde el 2023, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte. A ello se añade su experiencia en la embajada de México en Washington y en el consulado de México en Milwaukee.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, expuso que “no se trata, amigas y amigos, de una designación improvisada. Es resultado de más de una década de especialización en la región”.