Ratifican a Roberto Velasco como nuevo canciller

El pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien de inmediato rindió la protesta de ley.

Con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, así como 30 en contra del PAN y del PRI, Roberto Velasco fue ratificado y será quien sustituya a Juan Ramón de la Fuente, quien renunció a la cancillería por motivos de salud.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, defendió el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al destacar su experiencia, trayectoria y capacidad para conducir la política exterior de México en un contexto internacional complejo.

Acusan extralimitación de ONU sobre desaparecidos

Al comparecer, Roberto Velasco, propuesto como Canciller, dijo que el gobierno mexicano no niega el tema de los desaparecidos en México y el dolor de sus familias, por lo que seguirá trabajando y cooperando, pero se cuestiona la extralimitación y la conceptualización que ha realizado el Comité sobre Desaparición Forzada.

Dijo que las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda, “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad”.

El canciller más joven que hará frente a los retos con EE. UU.

Desde su recién llegada a la Cancillería, tendrá que enfrentar retos actuales como la administración de Donald Trump, la revisión del T-MEC, migración, protección a connacionales en el exterior, seguridad y coordinación y colaboración con Estados Unidos.

Asistente a las marchas LGBT+ de la Ciudad de México, el canciller Velasco aceptó desde la entonces Unidad para América del Norte que los retos y desafíos continuaban, por lo que la lucha debe persistir.