Ratifican captura de colombianos ligados a narcominas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a ciudadanos colombianos relacionados con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas en Michoacán.

“Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán, específicamente de ciudadanos colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos”, indicó.

Durante la conferencia matutina del viernes desde Morelia en Michoacán, se le expuso al funcionario que personas extranjeras también ingresan al país por tierra para capacitar a integrantes de grupos criminales y así instalar narcominas.

“Hay una investigación grande, se tiene identificado también al líder que también está aquí en Michoacán, uno de ellos de los más importantes es del Cártel Jalisco y ha habido la participación de ciudadanos colombianos y de otros países, sobre todo de Colombia, pero ha habido una cantidad de detenidos ya importante que también se han informado aquí en las mañaneras», respondió García Harfuch.

En ese sentido, se comprometió a precisar el número exacto de personas detenidas implicadas en la elaboración de artefactos explosivos y aseguró que se trabaja en coordinación con sus contrapartes de Colombia.

Combatir la extorsión es una prioridad

Así también, Omar García Harfuch, afirmó que el combate contra la extorsión es una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario informó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se ha fortalecido las acciones contra la extorsión, en donde destacó que en el último mes se han realizado 16 operativos donde se aseguraron 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas y más de 17 mil cartuchos.

Omar García Harfuch afirmó que estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos, sino al contrario, se buscan reforzar los trabajos.

“La instrucción de la presidenta de México es clara: mantener la presencia del Gabinete de Seguridad en Michoacán; fortalecer a las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir entre otros delitos, principalmente el delito de extorsión; sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo; atención a denuncias, y el fortalecimiento del 0-89 para continuar fomentando las denuncias”.

“La instrucción de la presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la extorsión en Michoacán es una prioridad para la presidenta de México, por ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno de Michoacán, con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad”, expresó.