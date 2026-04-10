Ratifican prisión a exfuncionaria

Una jueza de Control rechazó revisar la prisión preventiva oficiosa que se le impuso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exagente del Ministerio Público detenida por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

En audiencia celebrada el 19 de marzo pasado, Nora Ileana García Peralta, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, declaró improcedente la solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por lo defensa de Estrada Ortega, señalada por la FGR de participar en la destrucción de videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

La también exintegrante del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Guerrero busca llevar su proceso en libertad, por lo que impugnó ante un Tribunal Colegiado la decisión de la jueza de Control.

Dicho recurso fue admitido a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que dejó claro que esto no suspende el proceso penal que se le sigue a María del Rocío Estrada Ortega y Margarita Anguiano Castro.

Ambas mujeres fueron detenidas en un domicilio de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y posteriormente vinculadas a proceso por delitos de contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de comercio de los psicotrópicos denominados Lorezapán, Alprazolam y Clonazepam.