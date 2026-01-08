Ratifican prisión preventiva a Yoel Alter

Por el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, un juez de control vinculó a proceso y ratificó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, integrante de la secta ultraortodoxa judía “Lev Tahor”, por sustraer a menores de su lugar de origen para casarlos de manera forzada con adultos del mismo grupo que opera en Israel, Nueva York, Guatemala y México.

En continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara al sujeto de origen judío, quien quedó preso en el Centro de Reinserción Social Estatal de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, el juez concedió al Ministerio Público dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Luego de trabajos de inteligencia, Yoel Alter fue detenido en el estado de Chiapas por elementos de la SSCP.