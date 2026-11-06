Ratifican respaldo de México a Cuba

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, recibió al embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, a quien le ratificó el respaldo del gobierno y el pueblo mexicano a esa nación caribeña ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al rechazar la acción de que un país pretenda someter a otro mediante presiones externas.

Durante la reunión en las oficinas de la Mesa Directiva, el senador de Morena aseguró que el pueblo cubano no es amigo, sino hermano de México, por lo que el Congreso hará lo posible por mantener el nivel de cooperación entre ambos países.

Higinio Martínez recalcó que el apoyo mexicano a La Habana responde a razones humanitarias, al principio de autodeterminación de los pueblos y a la defensa de la soberanía de las naciones.

Explicó que la relación entre México y Cuba trasciende cualquier diferencia o cambio de gobierno, pues durante décadas ha existido un vínculo diplomático, cultural, deportivo, económico y social que ningún partido político ni gobernante mexicano ha desconocido.