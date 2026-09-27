Ratifican sentencia contra Sergio Islas

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que ordena a Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, devolver al erario más de 250 millones de pesos desviados en el caso de la “Estada Maestra”.

En sesión pública, el pleno de magistrados declaró infundados los agravios presentados por Islas Olvera, sentenciado a 10 años y tres meses de prisión por el delito de peculado, en julio de 2024, respecto a que las acusaciones en su contra ya habían preescrito.

Sin embargo, el Tribunal reveló que la irregularidad cometida durante su ejercicio como servidor público, tuvo un carácter continuo.

Y es que como director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera simuló la subcontratación de servicios entre el 29 de mayo y el 4 de septiembre de 2015, y la notificación del citatorio al procedimiento de responsabilidad resarcitoria se realizó dentro del plazo legal de cinco años contados a partir del cese de la conducta, informó el TFJA.

De acuerdo con las investigaciones, el exservidor público realizó transferencias y pagos en recursos federales desde Radio y Televisión de Hidalgo a empresas “fachada” o “inexistentes”, como parte de un esquema para el desvío de recursos público que se denominó “Estafa Maestra”.