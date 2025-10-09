Ratifican triunfo de Morena en Poza Rica y Papantla

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó los triunfos de Morena en los municipios de Papantla y Poza Rica, ambos ubicados en el norte de Veracruz.

Los magistrados federales confirmaron este miércoles las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz y validaron la elección en esas dos demarcaciones, donde el Partido Movimiento Ciudadano denunció que hubo un fraude oficial.

La autoridad electoral federal consideró que no se acreditaron, en ambos casos, que se hubiera vulnerado la cadena de custodia en el traslado de los paquetes del consejo municipal al Organismo Público Local Electoral.

De ahí que validaron las resoluciones del Tribunal local, el cual determinó que por lo tanto no se manipularon paquetes electorales durante y después de la jornada electoral del primero de junio.