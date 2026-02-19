Raúl Morón rechaza vínculos con crimen de Manzo

El senador Raúl Morón negó de manera tajante estar involucrado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo y amagó con interponer acciones legales contra su viuda, la actual alcaldesa, quien presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Michoacán en la que lo responsabiliza, junto al diputado Leonel Godoy y el expresidente municipal Ignacio Campos Equihua, de la muerte de Manzo.

En entrevista de medios, Raúl Morón aseguró que tiene las “manos limpias” y la conciencia tranquila, por lo que esas acusaciones infundadas en su contra le causan daño moral a el y a su familia.

Sostuvo que no existe ningún elemento que lo relacione con el crimen, ni material ni intelectual, y señaló que dicha denuncia penal forma parte de un intento de politizar un hecho lamentable.

“Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable. De todo nos deslindamos, absolutamente de todo”, expresó el legislador, quien dijo que la denuncia en su contra se sustenta solo en videos difundidos hace tiempo por el expresidente municipal asesinado, sin pruebas adicionales.