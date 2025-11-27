Raúl Morón se deslinda de ataques de Noroña

Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, se deslindó de Gerardo Fernández Noroña, por sus críticas y ataques en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien calificó de “fascista” y de querer ser gobernadora por ese estado.

En entrevista lamentó las declaraciones del expresidente del Senado contra la viuda de Carlos Manzo, que dijo han agravado la crisis política que atraviesa la región.

Guardamos silencio

“Bueno, nosotros en Michoacán, por cierto, después de lo que aconteció, suspendimos todos los eventos públicos, incluso fuimos menos protagonistas en redes sociales. Prácticamente guardamos silencio porque entendemos el dolor de ese equipo y también, pues es pertinente también, porque aparte a todos nos sacudió lo que pasó en Michoacán, la indignación la compartimos mucho. Y entendiendo este sentimiento, bueno, nosotros prácticamente no hemos dicho nada”, señaló el senador.

“Son estilos de cada quien; nosotros coincidimos en que no es tiempo de polémicas”, dijo al ser cuestionado sobre los dichos de Fernández Noroña, así como dijo que está dispuesto a comparecer ante autoridades, ello ante los señalamientos de Grecia Quiroz contra él y el diputado Leonel Godoy, sobre la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo. “Estamos a la orden; si hay pruebas, que se presenten”.