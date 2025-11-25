Reabre CCH Sur sus puertas

Este lunes, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reabrió las puertas de sus instalaciones tras más de dos meses sin clases presenciales por el asesinato de Jesús Israel de 16 años, perpetrado por Lex Ashton.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que con la apertura la comunidad estudiantil podrá confirmar que se culminó con la instalación de 15 torniquetes y detectores de metal en accesos, la colocación de 70 cámaras de videovigilancia, 50 botones de emergencia y 120 metros de reja y barandal que fortalecen el perímetro escolar, así como 271 luminarias en puntos que eran de poca visibilidad.

“Esta decisión tiene como objetivo fortalecer un entorno de tranquilidad, confianza y escucha mutua”, dijo.

Sin embargo, aclaró que en los recorridos alumnas y alumnos del semestre correspondiente no tendrán clases y, una vez concluida la visita, se analizará en comunidad la pertinencia del regreso a las clases presenciales.

En ese sentido, explicó que a partir de este lunes se realizarán recorridos con alumnas y alumnos de quinto semestre junto con sus profesoras y profesores; martes 25 de noviembre, alumnas y alumnos de tercer semestre junto con sus profesoras y profesores; y miércoles 26 de noviembre, alumnas y alumnos de primer semestre junto con sus profesoras y profesores.

La UNAM destacó que a partir de este lunes y hasta el miércoles 26 de noviembre, se instalarán siete Quioscos Universitarios en la explanada principal del plantel que atenderán a la comunidad en un horario de 12:00 a 16:00 horas, para brindar información sobre los servicios y actividades que la institución pone a su disposición para generar una cultura de socialización saludable.