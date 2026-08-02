Reabren frontera de Melilla, ciudad española

Cerca de 600 vehículos han pasado la frontera de la ciudad española de Melilla hacia Marruecos en las primeras nueve horas de su reapertura gradual tras el cierre de día y medio por la crisis migratoria de la zona tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Además, otros 200 han pasado desde Marruecos hacia Melilla desde la reapertura de la frontera, que prosigue con el tránsito de vehículos y peatones a ambos lados por el paso de Beni-Enzar, el único que conecta la ciudad autónoma con el país vecino, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

También sigue funcionando el paso peatonal, aunque por ahora no hay datos concretos de cuántos viajeros han podido cruzar la frontera.

Esta reapertura ha sido posible tras reducirse la presión migratoria en la zona después de los intentos de entrada irregular que se han producido desde el jueves por la noche y, según las mismas fuentes, “la situación sigue tranquila” en la frontera, lo que ha permitido mantenerla abierta.