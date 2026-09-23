Reabren oleoducto tras ataques hutíes

Tras casi diez días de cierre debido a las consecuencias de los ataques hutíes, Arabia Saudita está aliviando la presión sobre los mercados petroleros mundiales al reanudar las operaciones de su oleoducto Este-Oeste, una arteria vital para el comercio de energía tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Mientras, surgió un rayo de esperanza para su futuro: según un funcionario iraní citado por la prensa internacional, Teherán ofreció reabrir el estrecho en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo de los puertos iraníes.

La noticia brindó un alivio temporal a los precios del petróleo, que cayeron más de 2 dólares por barril antes de recuperarse unas horas después, tras la preocupación de los operadores por las declaraciones del presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que podría alcanzarse un acuerdo de paz con Irán después de las elecciones de mitad de mandato, las cuales se realizarán a principios de noviembre próximo.

Esas fluctuaciones indican que la crisis está lejos de resolverse. La reapertura del oleoducto Este-Oeste sigue siendo una buena noticia: el oleoducto puede reanudar el suministro de crudo a las refinerías de Aramco en la costa del Mar Rojo, con un envío programado para partir de Yanbu el martes con destino a China.