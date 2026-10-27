Reabren segundo puerto para exportar ganado

Como parte de las acciones acordadas entre el gobierno de Estados Unidos y México, este lunes se dio el primer cruce de 750 cabezas de ganado, al reanudarse las exportaciones por el puerto fronterizo de Palomas, Chihuahua-Columbus, Nuevo México.

Este sería el segundo puerto que se abre a la exportación de ganado en el estado, luego de que por meses estuvo cerrado a Estados Unidos por los casos de gusano barrenador en el sur del país.

De acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Rural en Chihuahua, se prevé que conforme avancen los días el movimiento de ganado incremente de manera progresiva en ese cruce, con el objetivo de avanzar hacia la normalización de las transacciones por los distintos puertos fronterizos de la entidad.

En tanto, Desarrollo Rural continúa con las capacitaciones a productores y la entrega de paquetes preventivos como estrategia contra el gusano barrenador del ganado (GBG), a fin de fortalecer la detección, atención y notificación oportuna de posibles casos, y mantener las medidas sanitarias necesarias para proteger al hato chihuahuense.

Según se detalló, la reapertura es resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, junto con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, organismos que participan en las acciones de prevención y atención sanitaria para respaldar a los productores.