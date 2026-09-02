Reactivan aprehensión a excuñada de Duarte

Un juez federal reactivó la orden de aprehensión girada en 2019 contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el crimen de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

De acuerdo con registros judiciales, un juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, revivió este mandamiento judicial luego de que una jueza federal con residencia en dicha entidad lo diera de baja, en febrero pasado.

Ante ello, la hermana de Karime Macías Tubilla, exesposa de Duarte de Ochoa, quien libró la justicia mexicana después de que el Reino Unido le concedió asilo político, obtuvo de la jueza decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Cristina Carlos Ávalos, una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerla por ahora.

Ello debido a que el delito del cual se le acusa no contempla la prisión preventiva oficiosa.

Tramita amparo

En junio pasado, Macías Tubilla tramitó una demanda de amparo que tocó conocer a la jueza Cristina Carlos Ávalos, quien le otorgó la medida cautelar y declinó competencia para seguir conociendo del asunto al considerar que corresponde a un juez federal de Veracruz.

La Fiscalía General de la República la acusa de presuntamente formar parte de la red de prestanombres creada por el exgobernador Duarte de Ochoa, con la intención de adquirir propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.

Se le señala de aparecer como propietaria de inmuebles en el Woodlands Country Club, una zona residencial exclusiva en Houston, Texas.

No es la primera ocasión en la que la excuñada de Duarte de Ochoa recurre a la protección de la justicia, porque hace tres años un Tribunal Colegiado le negó el amparo contra el acuerdo que negó la prescripción de la acción penal por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable.