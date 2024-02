Reactivan parcialmente operación de aduanas

Las fallas en los sistemas que mantuvieron paradas las operaciones de las aduanas desde el 6 de febrero, comenzaron a revertirse parcialmente, ya que aún se registran incidencias que dificultan las importaciones y exportaciones, de acuerdo con el sector exportador.

Diversas asociaciones de agentes aduanales, maquiladores, autotransportistas, entre otras relacionadas con el comercio exterior, aseguraron que a pesar de que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio a conocer que los sistemas comenzaron a restablecerse.

La operación no es total porque hay problemas con la conexión de aduanas con los bancos y que el Proyecto Integral de Tecnología Aduanera (PITA) sigue con fallas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México informó que desde las 22:00 horas del miércoles suspendió operaciones en el área de carga del Puente Internacional III de Comercio Mundial Nuevo Laredo, debido a “constantes fallas en el sistema a nivel nacional”.

El presidente del Grupo Regional del Sector Privado para América y el Caribe de la Organización Mundial de Aduanas, Alfonso Rojas, dijo que entiende la presión que puede tener la ANAM porque aunque ya se pudieron validar algunos pedimentos, no está resuelto todo, dijo a EL UNIVERSAL.

“No está resuelto todo porque no puedes pagar, la gran mayoría está teniendo problemas, lo que me preocupa es que la infraestructura que tenemos en puertos y aeropuertos es finita, es limitada, no creas que estamos muy holgados, estábamos ya muy apretados”, comentó.