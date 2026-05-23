Reafirman cancelación de proyecto Perfect Day

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, declaró que había advertido a la Secretaría de Economía acerca de la inviabilidad ambiental del proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y reafirmó que los proyectos vinculados no serán aprobados.

En entrevista en Palacio Nacional, luego de la firma del acuerdo Globalizado de México y la Unión Europea, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó que el complejo turístico estaba integrado por tres proyectos “funcionalmente conectados”, aunque fueron presentados por separado para su evaluación ambiental. Entre ellos se encontraban un parque acuático, un club de playa y la construcción total de un muelle.

Revisión

Indicó que dicha dependencia hizo una revisión técnica y jurídica detallada de las manifestaciones de impacto ambiental y detectó diversas irregularidades, entre ellas el incumplimiento de normas relacionadas con la distancia mínima entre obras y manglares.

“Había afectaciones en los arrecifes. Esta es una zona arrecifal muy importante de todo el corredor arrecifal mesoamericano”, explicó Bárcena, quien agregó que se identificaron riesgos por intrusión salina, alteraciones en el balance hidrológico y daños potenciales a la flora y fauna de la región.

Detalló que, tras las observaciones de la autoridad ambiental, la empresa decidió desistirse del primer proyecto, mientras que los otros dos expedientes fueron desechados.

“Ya es definitivo completamente”, afirmó al ser cuestionada de la posibilidad de que el complejo pudiera avanzar en el futuro. Asimismo, dejó claro que en la actualidad “no hay manera” de aprobar proyectos de este tipo en Mahahual bajo las condiciones planteadas.

Deben cumplir reglas

Sobre el impacto de la cancelación en el llamado Plan México, la titular de Semarnat sostuvo que cualquier proyecto debe cumplir de manera previa con todos los requisitos ambientales antes de ser promovido oficialmente.