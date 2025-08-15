Reajuste de presupuesto para atender socavones

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un informe sobre los socavones que provocaron en San Lázaro las lluvias atípicas de los últimos días, así como el costo de las reparaciones.

Añadió que la Cámara Baja deberá reajustar su presupuesto para atender dichos hundimientos causados por la filtración de agua, y deberá reajustar el presupuesto aprobado para 2025, para costear las reparaciones.

“Todavía no tengo el estudio técnico, ni el costo que nos va a provocar eso, pero la idea es tenerlo la semana que entra y plantearla la Junta de Coordinación Política; no hay un presupuesto que hayamos, nadie sabía de esto, no está previsto, son causas imprevistas, pero obviamente tenemos que atenderlo y tenemos que recortar alguna cosa de lo que sí teníamos previsto”, explicó.

Monreal afirmó que los socavones no representan ningún riesgo para los legisladores o los miles de trabajadores que acuden a la Cámara de Diputados diariamente.