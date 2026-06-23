Realiza Tamaulipas cateos en fronteras

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo, confirmó que en la frontera norte del estado se implementan operativos de cateo por parte de Fuerzas Federales donde también participa la Guardia Estatal.

En los municipios de Reynosa, Río Bravo y Matamoros se están realizando recorridos en diversas colonias que han sorprendido a la ciudadanía, ya que se trata de convoyes de hasta seis unidades.

En algunos sectores los elementos federales arribaron a algunos domicilios, por lo que fue necesario cerrar calles o avenidas a la circulación vehicular.

El convoy, conformado por 20 unidades que arribó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y trascendió que alrededor de 400 elementos, estarían realizando operativos, rondines e inspecciones de seguridad.

En Matamoros se implementó también un operativo luego de que el pasado 17 de mayo un elemento de la Policía Federal fue asesinado y otro más resultó herido tras ser atacados por sujetos armados.

Posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de ocho personas relacionadas con el homicidio del elemento del Servicio de Protección Federal, así como que durante los operativos conjuntos fueron aseguradas armas, cargadores y cartuchos.