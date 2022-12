Realiza visita de supervisión por tramos del Tren Maya

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión por distintos tramos del Tren Maya, obra a la que calificó como un “orgullo de ingeniería civil y militar”.

El Ejecutivo federal aseguró que “aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya, el proyecto ferroviario estará listo en 2023, con sus mil 554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos; con toda la infraestructura, incluido el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum”.

“Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, de mil 554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo”, mencionó.

En este sentido, el tabasqueño también destacó la participación de servidores públicos, constructoras mexicanas y también extranjeras que están realizando esta magna obra.

En el video que aparece en las redes sociales de López Obrador se escucha la explicación de un militar sobre el tramo elevado del proyecto en la zona de Tulum, donde el tren no correrá a ras de tierra, porque es una zona con cavernas y ríos subterráneos.

El especialista militar expuso que las vías estarán a dos metros y medio sobre el nivel del suelo, soportadas por una estructura de pilotes cimentados a 25 metros bajo tierra.

En un texto que acompañó el video, el mandatario expresó que “la construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural”.

La inauguración de la magna obra, que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, está planeada para diciembre de 2023.