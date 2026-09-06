Realizan audiencia por crimen de tecladista

En los Juzgados Orales de Barrientos se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, relacionados con la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia.

Los hombres son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal y la audiencia estaba programada para iniciar a las 12:30 de ayer sábado.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la FGJEM expondrá al juez los argumentos de la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “Ñ”.

Cronología de multihomicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el intervalo de muerte de Jonathan Meléndez, su esposa, hija y la trabajadora doméstica, oscila de las 17:30 a las 20:00 horas del 1 de septiembre.

De acuerdo con las indagatorias del caso, a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre un agente del Ministerio Público fue notificado del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el fraccionamiento Grand Viure y a la 1:05 de la mañana llegaron al sitio agentes de la Fiscalía para comenzar con las diligencias y concluyeron a las 04:25 horas.

Al llegar, encontraron el cuerpo del tecladista de la banda Camilo Séptimo, de 38 años, con una herida de bala en la extremidad cefálica. Estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal.

Dentro del baño de esa misma habitación fue hallada Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo. Estaba amordazada y maniatada. Sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica.

En el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica, fue encontrada la trabajadora doméstica de nombre Aleyda, de 21 años.

Por último, fue localizado en un baño un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva y disparo en la cabeza.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de aproximadamente 5 años, mismo que fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.