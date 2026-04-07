Realizan bloqueos en 12 estados

Los bloqueos anunciados por transportistas y productores del campo, en el marco de una jornada de paro nacional, se registraron en al menos 12 estados del país.

La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que los bloqueos carreteros se deben a la falta de acuerdos con el Gobierno Federal para lograr apoyos para el campo y seguridad en las carreteras.

Los primeros puntos donde se presentaron los manifestantes fueron en Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos, posteriormente se fueron extendiendo a Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán.

A diferencia de otras protestas, en esta ocasión, las afectaciones no fueron generalizadas, pues en muchos casos los manifestantes se limitaron a liberar casetas, realizar bloqueos intermitentes o protestas con mantas.

La excepción fue el cierre de la caseta de la autopista México-Toluca.

Sin afectaciones

En Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, productores y transportistas liberaron las casetas y dejaron el paso libre a los conductores.

En Tamaulipas, agricultores hicieron un cierre intermitente en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del kilómetro 201, cerca del sitio conocido como la “Y griega” del municipio de San Fernando, que duró cinco horas.

En Reynosa, productores se manifestaron con mantas a un costado de la caseta de cobro de Nuevo Progreso, sin generar afectaciones.

Caos en la México-Toluca

La protesta que generó caos tuvo lugar en la caseta de la autopista México-Toluca, en la zona de La Venta, en Cuajimalpa, que casi nueve horas y generó largas filas de vehículos. Decenas de pasajeros de transporte público se vieron obligados a seguir su camino a pie.

En Baja California sur, los manifestantes tomaron la glorieta Fonatur durante cuatro horas, afectando la vía de San José del Cabo a Cabo San Lucas, por lo que se activó una vía alterna.

En Veracruz se reportaron bloqueos parciales sobre la carretera federal y la autopista Córdoba–Veracruz, lo que afectó a miles de automovilistas y camiones de carga.

Mayoría de demandas han sido atendidas: Segob

Posteriormente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los productores del campo y transportistas que este lunes iniciaron un paro de actividades y bloqueos carreteros.

En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, ya que hay total disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.