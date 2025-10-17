Realizan cambio de mando en Unicapam

Luego de declarar que el huachicol fiscal es corrupción que nació en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y también que la Secretaría de la Marina es la única que combate la corrupción en la actualidad, el vicealmirante Javier Torres Claudio fue rotado de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (Unicapam).

Torres Claudio participó la semana pasada en el Congreso Anual de Agentes Navieros, en donde hizo declaraciones sobre la corrupción en el marco de la investigación que obra en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal y otros aspectos.

Autorobos

En primer lugar en el Congreso organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), en su participación dijo que habían reportado que Pemex no denunciaba los robos de equipos en plataformas de extracción en el golfo de México en el sexenio pasado, señalando que podrían haber sido “autorobos”.

Más adelante, afirmó que el huachicol fiscal es corrupción que nació en el sexenio pasado. “Quiero aclararles algo, de lo que estamos hablando es de la corrupción que nació en el sexenio anterior. El actual secretario desde que toma a su cargo la Secretaría Marina fue muy claro en combatir la corrupción. Fuera donde fuera, como él dijo, le duela a quien le duela.

Marino

“En ese sentido, ustedes ya se dieron cuenta, lo que se está llevando a cabo nació de él, nació de la Secretaría Marina. Él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y él tomó las primeras iniciativas para combatir la corrupción. Todo lo demás ya le toca a la Fiscalía, llevar a cabo las investigaciones”, dijo el marino el viernes pasado.

El fenómeno se ha detenido

El funcionario dijo que a la fecha y luego de revelarse la investigación sobre huachicol fiscal en donde se involucraron a marinos, el fenómeno se ha detenido.

Sus declaraciones llegaron a refrescar el tema de la investigación por huachicol y además las acompañó con el plan de la Marina de adquirir 14 laboratorios para combatir la importación de gasolinas bajo otra fracción arancelaria, el huachicol fiscal. Añadió que la Marina tiene el plan de adquirir drones con la posibilidad de que fueran artillados, con autonomía de 200 km.