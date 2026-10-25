Realizan caravana a favor de Jáuregui

La mañana de ayer se llevó a cabo una caravana para exigir la liberación de César Jáuregui Moreno, bajo el emblema “César Libre”.

En la acción participaron cientos de vehículos, entre los que estaban ciudadanos y militantes panistas, quienes llevaron a cabo el recorrido previo a la audiencia de vinculación o no a proceso que inició el sábado por el delito de traición a la patria.

Entre los participantes se encontraban Angélica Moreno y Sofía Jáuregui, esposa e hija César Jáuregui, quienes acompañan la movilización junto con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), simpatizantes y ciudadanos que se han sumado a las expresiones de solidaridad con el político chihuahuense.

La caravana partió de las inmediaciones de la universidad para dirigirse hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los manifestantes exigieron que Moreno enfrente en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra.

La movilización se suma a las distintas manifestaciones de respaldo registradas durante los últimos días, luego de la detención del exfiscal, ocurrida el pasado 17 de octubre.

Los participantes demandan que los procedimientos judiciales se desarrollen con estricto apego a derecho, respeto a la presunción de inocencia y sin interferencias de carácter político.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, es una de las consignas que acompaña esta movilización, identificada con el emblema “César Libre”.