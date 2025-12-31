Realizan diligencias a la caja negra del tren

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras el descarrilamiento de uno de los trenes que circulaba en el Corredor Interoceánico, donde fallecieron 13 personas y alrededor de 100 heridos a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, se realiza las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

“Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal (MPF), personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias.

La dependencia destacó que mantiene presencia de agentes del MPF adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca.

Así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, también tránsito terrestre.

La FGR detalló que avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales.

Indicó que labora con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño.

Dan cifras de hospitalizados

Así también, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, informó que continúan 36 personas hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el domingo pasado.

Las 11 personas son atendidas en hospitales del IMSS, en Salina Cruz y Coatzacoalcos; 14 reciben atención en hospitales del IMSS bienestar, en Salina Cruz y en Oaxaca; siete personas, en hospitales del Issste, principalmente en Tehuantepec y en la Ciudad de México.

Dos personas son atendidas en hospitales de la Secretaría de Marina; una persona en el Hospital Cruz Azul Laguna; y una persona en un centro hospitalario de Pemex.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso que atendieron a 45 pacientes desde que ocurrió el accidente, y la mayoría han sido dados de alta.

Añadió que se ha intervenido exitosamente a tres pacientes con fractura. “Recibieron ya su operación, entre ellas, la niña Regina de tres años, que fue exitosamente operada aquí, en Oaxaca, en el hospital de Salina Cruz”, dijo.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar informó que atienden dos pacientes en el hospital Arturo Valdivieso, dos pacientes evolucionan de forma favorable en el hospital de especialidad del IMSS Bienestar de Salina Cruz, y actualmente tiene nueve pacientes hospitalizados

Gustavo Reyes Terán, director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) refirió que el hospital de Tehuantepec del Issste, recibió a siete pacientes el domingo por la noche, fueron evaluados, y ayer se trasladaron a tres personas a un nivel superior de atención.