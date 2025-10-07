Realizan en privado funeral de Cruz Russek

Durante el lunes se llevó a cabo el funeral del empresario chihuahuense Víctor Cruz Russek, quien era esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y murió la tarde del domingo.

La velación se realiza en una funeraria local que está ubicada en la lateral del Periférico de la Juventud y Hacienda de la Cantera en Chihuahua capital.

En el recinto se encuentra la gobernadora Maru Campos, así como los hijos y familiares de Cruz Russek.

También han acudido parte del gabinete estatal, exgobernadores, diputados locales, federales y algunos políticos a nivel nacional.

Durante la mañana del lunes el Gobierno del Estado informó que el funeral del empresario es privado, por lo cual se pidió respeto hacia la gobernadora.