Realizan funeral masivo de 165 niñas y maestros

Miles de personas despidieron este martes a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante el inicio de la operación Furia Épica de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Entre llantos y lágrimas, con fotos de las niñas y cargando los féretros de madera cubiertos de banderas de Irán, la gente participó en la ceremonia en la que han sido enterrados en más de un centenar de tumbas, excavadas en una amplia zona del cementerio de esta localidad.

El funeral y la ceremonia de entierro de las víctimas mortales del ataque fue en la plaza de los Mártires de la ciudad de Minab.

El sábado, el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, fue atacado, en un incidente que Irán calificó de “acto bárbaro” y culpó a Israel, y donde murieron decenas de estudiantes, profesores y también padres de las niñas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó el lunes haber atacado una escuela asegurando que “Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela”, mientras que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró haber leído algunos informes que “indican” que el bombardeo contra una escuela en Irán fue responsabilidad de su Guardia Revolucionaria, aunque reconoció no disponer de “información exacta”.