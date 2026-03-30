Realizan homenaje a Sabines por centenario

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, afirmó que ejercer el poder implica mucho más que tomar decisiones, pues exige comprender la realidad del país y tener la capacidad de imaginar un futuro mejor.

Al encabezar el homenaje por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco, Jaime Sabines, en el auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Superior del Tribunal, subrayó que la función jurisdiccional, particularmente en materia electoral, no debe limitarse a la aplicación de la norma, sino que requiere interpretar el contexto social para fortalecer la confianza ciudadana. “No se trata solo de resolver, sino también de explicar; no solo decidir, sino generar confianza”, enfatizó.

Bátiz García retomó la obra “Diario semanario y poemas en prosa”, de Sabines, como inspiración para reflexionar sobre el pasado proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Destacó que el autor invita a observar la vida cotidiana sin reducirla a trámites o cifras, lo que representa una lección valiosa para quienes participan en el sistema democrático.

Señaló que la democracia trasciende los procedimientos formales, pues constituye una experiencia de convivencia social basada en valores compartidos. En ese sentido, destacó también la dimensión ética del pensamiento de Sabines, al recordar su postura sobre la libertad individual y el respeto a las ideas de los demás.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sobrino del poeta, Julio Sabines Chesterking, evocó la historia familiar narrada por el escritor Eraclio Zepeda, sobre la llegada del padre y abuelos de Sabines a América desde Líbano, así como las dificultades que enfrentaron, experiencias que influyeron en la sensibilidad y profundidad de su obra.