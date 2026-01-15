Realizan investigaciones por descarrilamiento de tren

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), reveló que la dependencia ya realiza diversas investigaciones tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en donde fallecieron 14 personas y hubo cerca de 100 lesionados.

En entrevista con medios tras presentar el programa “Semilleros de la Honestidad”, la secretaria detalló que se investiga que no haya habido alguna omisión de un servidor, empresa o proveedor en realizar de forma correcta sus funciones.

Indicó por ley, la dependencia a su cargo tiene la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, en particular cuando hay un evento desafortunado y lamentable, como el descarrilamiento del ferrocarril de la Línea Z del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre.

“Nosotros somos, digamos por ley orgánica, tenemos la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, todas las dependencias y actividades, particularmente cuando hay un evento desafortunado, muy lamentable en este caso, muy triste, también lo hacemos, entonces sí tenemos varias investigaciones abiertas.

“Más que por el descarrilamiento, lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público o de una empresa, o de un proveedor que haya provocado o que haya sido omiso en realizar correctamente sus decisiones”, dijo.

Raquel Buenrostro reiteró que por Ley, desde antes del descarrilamiento, ya se hacían auditorías al Tren Interoceánico, pero “ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico con el objeto que se haga justicia”.