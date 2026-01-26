Realizan jornada de vacunación en templos religiosos

La Secretaría de Salud del Estado de México llevó a cabo la Jornada Dominical de Vacunación en Templos Religiosos, en la catedral de Texcoco, ayer domingo.

La jornada estuvo encabezada por su titular Macarena Montoya, quien hizo un llamado a los padres de familia y ciudadanos en general a acudir para completar su esquema de vacunación.

Padecimientos

Sarampión, influenza, covid, neumococo, rotavirus, así como hepatitis B, son algunos de los biológicos que se están aplicando.

“Les hacemos el llamado a que vengan a vacunarse. Hay que cubrir los esquemas de vacunación en niños, niñas, adultos, adultos mayores”, comentó Macarena Montoya en un mensaje publicado en sus redes sociales desde la catedral.

Este 25 de enero, el personal de la Secretaría de Salud también lleva a cabo la Jornada de Vacunación en la parroquia de San José, en Chicoloapan; la parroquia de Santiago Apóstol, en Chalco, y en la catedral de San Juan Diego, en Valle de Chalco. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas.