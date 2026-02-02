Realizan jornada en defensa de la soberanía nacional

Al reiterar su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, los morenistas en Tabasco llevaron a cabo una concentración multitudinaria desde la que llamaron a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la soberanía del país.

Desde tempranas horas, miles de personas, entre simpatizantes y militantes de Morena, comenzaron a arribar en autobuses y combis, procedentes de los 17 municipios del estado, para concentrarse en la explanada de la Revolución, frente al Ayuntamiento de Centro.

Lo anterior, como parte de la Jornada de Defensa de la Soberanía Nacional, que al igual que en otras entidades del país, se llevó a cabo en Tabasco, encabezada por el gobernador Javier May y el dirigente del partido, Jesús Serván.

Baja California Sur

Desde La Paz, Baja California Sur, se sumaron a las movilizaciones nacionales en lo que denominaron la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional.

Decenas de morenistas, un sector de jóvenes y funcionarios del gobierno estatal y municipal se concentraron en el Jardín Velasco, en la zona centro de La Paz, desde donde reiteraron el llamado a mantener la unidad, ante una eventual intervención estadounidense en el país.

Hidalgo

Durante la jornada por la defensa de la soberanía nacional, realizada en Hidalgo y encabezada por la dirigencia estatal de Morena, el líder del partido en la entidad, Marco Antonio Rico Mercado, advirtió sobre una ofensiva de la derecha internacional y de grupos de capitales económicos que, dijo, buscan desestabilizar al gobierno y al movimiento.

Destacaron que su deber es informar a la ciudadanía y organizar al pueblo, en un acto de respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Sheinbaum y por el expresidente López Obrador, así como sumarse a la defensa de lo que calificaron como la soberanía nacional, ante el actual escenario internacional.

Se solidariza con Cuba ante amenazas arancelarias de Trump

Morena expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba ante la amenaza de imponer aranceles a países que le suministren petróleo a la isla, anunciada por el presidente Donald Trump.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hizo en sus redes sociales un enérgico llamado a que las decisiones en materia internacional tengan como eje central el bienestar de las personas y no la imposición, el castigo colectivo, ni el uso de sanciones como instrumento de presión política.

Consideró que imponer aranceles a naciones por mantener esquemas de cooperación con Cuba es una medida que, lejos de contribuir a la estabilidad internacional, profundiza el daño social y humanitario, afectando de manera directa a millones de personas.

“Estas decisiones no impactan a los gobiernos; impactan a los pueblos. Limitan el acceso a servicios esenciales como la energía, la salud y la alimentación, y vulneran principios fundamentales del derecho internacional y de la convivencia pacífica entre las naciones”, lamentó.

En su mensaje, reiteró su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la política exterior que ha encabezado con responsabilidad y visión de Estado.

La dirigente de Morena exhortó a las autoridades internacionales a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto entre países como el único camino legítimo para evitar una crisis humanitaria y preservar la paz regional.

“Creemos en la dignidad de los pueblos, en la soberanía de las naciones y en la paz que se construye desde el diálogo y el respeto. Esa es la posición de Morena y esa es la posición de México”, manifestó.