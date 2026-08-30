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NacionalNación

Realizan la Cabalgata de la Unidad

Agosto 30 del 2026
Américo Villarreal encabeza Cabalgata de la Unidad en Tamaulipas. Cortesía
Américo Villarreal encabeza Cabalgata de la Unidad en Tamaulipas. Cortesía

Con una cabalgata, los tamaulipecos demostraron su unidad y defensa de la soberanía nacional, así como su respaldo a la transformación en el estado y el país.

Más de 2 mil personas participaron, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), y realizaron la Cabalgata de la Unidad para celebrar las asambleas por la soberanía, la libertad y la unidad del pueblo mexicano

Las asambleas se realizaron en los 43 municipios de la entidad, atendiendo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde decidieron manifestar su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y al movimiento de transformación.

En esta celebración participaron las y los alcaldes de los 43 municipios, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos y familias tamaulipecas.

La presencia de representantes populares de todo el territorio estatal confirmó que Tamaulipas se encuentra unido en torno a las grandes causas de México: la defensa de la soberanía, la libertad del pueblo para decidir su propio destino y la continuidad de la transformación nacional.

Llama Villarreal a fortalecer unidad

El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a fortalecer la unidad y a seguir trabajando en estos gobiernos humanistas, por la grandeza de Tamaulipas y de México.

“Sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado. Tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que, bajo los colores de nuestra bandera (...), podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria”, expresó el mandatario.

En el evento Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a las y los cabalgantes, a alcaldes y alcaldesas, legisladores, asociaciones de charros y a quienes llegaron también de otros estados para participar en un evento que fortalece la identidad y la unidad.

Inauguran bulevar

La cabalgata, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue también un encuentro con las raíces, las tradiciones y la identidad de un pueblo.

En el recorrido el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que fortalece la conectividad y la movilidad en Ciudad Victoria.

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