Realizan la Cabalgata de la Unidad

Con una cabalgata, los tamaulipecos demostraron su unidad y defensa de la soberanía nacional, así como su respaldo a la transformación en el estado y el país.

Más de 2 mil personas participaron, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), y realizaron la Cabalgata de la Unidad para celebrar las asambleas por la soberanía, la libertad y la unidad del pueblo mexicano

Las asambleas se realizaron en los 43 municipios de la entidad, atendiendo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde decidieron manifestar su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y al movimiento de transformación.

En esta celebración participaron las y los alcaldes de los 43 municipios, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos y familias tamaulipecas.

La presencia de representantes populares de todo el territorio estatal confirmó que Tamaulipas se encuentra unido en torno a las grandes causas de México: la defensa de la soberanía, la libertad del pueblo para decidir su propio destino y la continuidad de la transformación nacional.

Llama Villarreal a fortalecer unidad

El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a fortalecer la unidad y a seguir trabajando en estos gobiernos humanistas, por la grandeza de Tamaulipas y de México.

“Sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado. Tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que, bajo los colores de nuestra bandera (...), podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria”, expresó el mandatario.

En el evento Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a las y los cabalgantes, a alcaldes y alcaldesas, legisladores, asociaciones de charros y a quienes llegaron también de otros estados para participar en un evento que fortalece la identidad y la unidad.

Inauguran bulevar

La cabalgata, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue también un encuentro con las raíces, las tradiciones y la identidad de un pueblo.

En el recorrido el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que fortalece la conectividad y la movilidad en Ciudad Victoria.