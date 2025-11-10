Realizan marcha Juntos y Fuertes en Chihuahua

La mañana de este domingo, decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron la marcha “Juntos y Fuertes, Chihuahua no se rinde”, con motivo del relanzamiento nacional que presentó el partido hace algunas semanas a nivel nacional.

La concentración inició en el parque Lerdo en Chihuahua capital, para de ahí partir caminado hacia el centro histórico.

La mayoría de los asistentes vestían camisa blanca, chaleco o gorra azules con la imagen del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, además de que llevaban una bandera con el nuevo logo modificado tras el relanzamiento.

Antes de comenzar la caminata, los líderes panistas, encabezados por Jorge Romero; la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; Daniela Álvarez, presidenta del CDE del PAN y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, rindieron un homenaje a Luis H. Álvarez, primer alcalde de la fuerza política en esta ciudad.

Chihuahua es del PAN

Después, emitieron un mensaje político donde aseguraron que “aquí Morena no llega”.

Aseguró que los integrantes de Morena vienen disfrazados de cordero, “como lobos a quererse robar nuestro estado, pero ¿saben qué? Aquí no lo vamos a permitir, aquí Morena no llega”, agregó.

Al salir en la caminata, los líderes panistas gritaron por las calles de Chihuahua consignas como “Morena escucha, el PAN está en la lucha, “Chihuahua no se rinde”, entre otros.

Al llegar al Centro Histórico de Chihuahua se tenía un templete listo donde los integrantes del partido dieron un mensaje a la militancia.

En su mensaje, Jorge Romero aseguró que en 2027 el estado seguirá siendo gobernado por su partido.