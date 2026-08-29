Realizan marcha para exigir muerte digna

Al grito de “¡Muerte digna ya!”, activistas del movimiento Samara Martínez: Ley Trasciende, encabezaron en calles del Centro Histórico, la primera manifestación para exigir que se reconozca el derecho a que personas con enfermedades terminales puedan elegir una muerte digna en México.

La movilización arrancó en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, desde donde partieron al Congreso de la Ciudad de México donde dejaron una iniciativa para que se legisle sobre este tema.

La propuesta legislativa, impulsada por la activista y paciente Samara Martínez, busca regular que los pacientes con enfermedades terminales o avanzadas, pueden elegir morir sin dolor.

“No es rendirse, es morir con dignidad”, “Morir sin dolor es dignidad”, “Buena vida, buena muerte”, fueron algunos de los mensajes que se leían en las pancartas que portaban.

El contingente arribó al Congreso de la Ciudad de México, en las escalinatas del recinto recibió la iniciativa la coordinadora de la bancada de Morena Xóchitl Bravo, quien se pronunció a favor de escuchar las peticiones de la ciudadanía. Tras hacer la entrega del documento, los activistas celebraron que las y los legisladores “se pusieron la playera” para evaluar este tema desde el ámbito legislativo.