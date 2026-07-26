Realizan misa en memoria de exrector Cuén

A dos años del asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue celebrada una misa en su memoria, en la que su viuda Angélica Díaz Quiñonez mantuvo la confianza de que su homicidio va a ser esclarecido y a castigar a los responsables.

En la memoria del diputado federal electo y fundador del Partido Sinaloense, familiares, amigos y militantes de dicho instituto político celebraron un evento religioso para honrar su memoria y recordarlo por su larga trayectoria en la vida académica, empresarial y política en el estado.

Duda

Los asistentes al homenaje póstumo evocaron las acciones del finado Cuén Ojeda, quien hace dos años fue privado de la vida en un hecho controversial, en el que se cuestionó que este haya derivado de un supuesto intento de despojo violento de su camioneta, en una estación de gasolina de la salida norte de la capital.

Al término de la ceremonia religiosa en el templo El Santuario, su viuda, la hoy diputada local por el Partido Sinaloense, emitió un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y reconocimiento que su familia ha recibido a lo largo de los últimos dos años.

En su mensaje, dejó claro que no tienen más detalles de las investigaciones que se llevan a cabo, por lo que espera que su muerte sea esclarecida a la brevedad posible, ya que las autoridades competentes tienen el compromiso de ir a fondo.