Realizan necropsia al tigre de bengala Kenzo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron la necropsia del tigre de bengala Kenzo, ejemplar que murió el pasado jueves 2 de julio tras haber sido herido de bala en las acciones de su rescate.

De acuerdo con la autoridad ambiental, en el transcurso de la siguiente semana se entregarán los resultados preliminares a la Procuraduría Federal, los cuales permitirán esclarecer la causa de muerte del animal.

Causa

El día que Kenzo falleció, la dependencia aseguró que durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente.

Ante el “riesgo inminente” que representaba esta situación, indicó que fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión y que, aunque el ejemplar recibió atención médica inmediata, murió.

Necropsia

Ahora, las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la necropsia que fue realizada por patólogos expertos. Sin embargo, la dependencia federal ha reiterado que la responsabilidad del cuidado del felino correspondía al predio que lo tenía albergado.