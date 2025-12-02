Realizan nueva revisión en penal

En un nuevo esculque en el centro penitenciario de la capital del estado de Sinaloa, elementos del Grupo de Operaciones Especiales aseguraron tres teléfonos celulares, diez cargadores para este tipo de equipos, tres puntas, dos cuchillos, un desarmador y una llave de metal.

La nueva revisión tuvo el apoyo de la vigilancia externa del inmueble de reclusión de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, sin que se presentaran incidentes durante el tiempo que duró la supervisión en varios módulos.

Esta nueva revisión a este centro penitenciario tuvo lugar a solo dos días de que elementos del grupo de Operaciones Especiales del Estado volviera a encontrar ocho teléfonos celulares con sus cargadores, diversas dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas y un radio.

El jueves pasado, el gobernador Rocha Moya se refirió a la situación que se presenta en los centros de reclusión, sobre todo el de Culiacán, en donde en las continuas revisiones se sigue encontrando equipos electrónicos, drogas e incluso armas, por lo que va a invertir en su equipamiento con tecnología y mayor personal.