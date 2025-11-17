Realizan nuevo cateo en centro penitenciario

En los módulos del centro penitenciario de Culiacán siguen apareciendo celulares, cargadores para los teléfonos móviles, equipos de internet e instrumentos punzocortantes, en los dos nuevos esculques realizados por la Policía estatal Preventiva, se aseguraron trece equipos de comunicación móviles.

A solo dos días de una revisión realizada a este reclusorio, en el que se encontró seis nuevos celulares, 16 puntas, 11 cargadores para teléfonos móviles, cuatro objetos contundentes y un módem, se volvió a efectuar dos nuevas revisiones.

El ejército y la Guardia Nacional volvieron a fortalecer la vigilancia externa del centro penitenciario de Culiacán.

Pocas horas después, se volvió a efectuar un nuevo esculque en varios módulos, en los que se encontró 5 celulares, igual número de cargadores para teléfonos móviles, seis objetos contundentes, cinco puntas y un modem.