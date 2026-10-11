Realizan operativo en penal de Mérida, Yucatán

En sorpresivo operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con fuerzas federales, realizaron una inspección en el Centro de Reinserción Social de Mérida, (penal) como parte de las acciones de control y prevención.

El operativo inició el día de ayer viernes y concluyó durante la madrugada de ayer sábado, con la participación de mil agentes estatales y 150 elementos de fuerzas federales.

Durante la intervención fueron localizados cuatro dispositivos electrónicos de comunicación, cinco envoltorios con vegetal con características propias de cannabis, objetos con filo y otros artículos no permitidos al interior del centro penitenciario.

Los objetos fueron asegurados conforme a los procedimientos establecidos para su revisión y seguimiento.

La inspección se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.