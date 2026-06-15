Realizan primer trasplante hepático con cirugía robótica

El Centro Médico Naval (Cemenav), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), realizó con éxito el primer trasplante hepático o de hígado a una menor de tres años, relacionado con hepatectomía asistida por cirugía robótica Da Vinci.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) y el Centro Médico Naval, en coordinación con médicos especialistas internacionales líderes en el trasplante de órganos asistido por robot, siendo un parteaguas en el intercambio de conocimientos en procedimientos de alta complejidad.

La Semar señaló que este procedimiento representa un hito en la cirugía de trasplante al fortalecer el uso de tecnología de alta especialidad en el sistema de salud y destaca a México como referente al incorporar herramientas innovadoras que permiten mayor precisión quirúrgica, menor invasión y favorecen una recuperación más rápida para el donador.

“Este avance refleja el compromiso de las instituciones por impulsar la innovación tecnológica en los servicios de salud, mejorar sus capacidades, fortalecer la cooperación interinstitucional y ampliar el acceso a procedimientos médicos de alta especialidad en beneficio de la población y en este caso de los pacientes pediátricos”, detalló la dependencia en un comunicado.

Destacó que este logro es resultado de la suma de esfuerzos, la coordinación efectiva y la colaboración multidisciplinaria, que permiten seguir avanzando hacia un sistema de salud más resolutivo, moderno y centrado en las personas.