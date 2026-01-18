Realizan revisión sorpresa en centro penitenciario

En un nuevo esculque sorpresivo en el Centro Penitenciario de Culiacán, realizado por la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y el Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, se localizó una granada de mano de fragmentación, seis armas de fuego, entre ellas un fusil MP-15, y 117 mil 123 pesos.

A solo 62 horas y ocho horas de dos revisiones consecutivas ejecutadas por los mismos grupos, en las que se encontraron diversas dosis de drogas, celulares, entre otros objetos prohibidos, en esta ocasión se descubrieron armas y cartuchos abastecidos.

En la reciente revisión de varios módulos en el reclusorio de Culiacán, se encontraron una granada de fragmentación, un fusil tipo MP-15, un fusil calibre 5.56X 45mm, una pistola calibre 40 y tres pistolas nueve milímetros.

También se aseguraron un total de 16 cargadores abastecidos de diversos calibres, una bolsa con yerba verde seca con un peso de 684 gramos con las características de la marihuana, ocho bolsas con 538 gramos de la misma sustancia y 147 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína.