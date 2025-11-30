Realizan revisión sorpresa en penal de Culiacán

En nuevos esculques sorpresivos en el centro penitenciario de la capital de Sinaloa, elementos del grupo de Operaciones Especiales volvieron a encontrar ocho teléfonos celulares con sus cargadores, diversas dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas y un radio.

Con respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que reforzaron el perímetro en torno al penal, en una primera inspección se aseguraron seis teléfonos móviles, cargadores y seis puntas.

En una segunda revisión, practicada por los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en varios módulos, se encontraron 78 dosis de cocaína con un peso aproximado de trece gramos, 56 dosis de mariguana, con un peso de 26 gramos.

También se encontraron dos nuevos teléfonos celulares, ocho cargadores para este tipo de equipos móviles, un radio de comunicación y veintitrés puntas, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la agencia del ministerio público para que se investigue la procedencia de todos los artículos prohibidos.

Solo hace cinco días, en este mismo centro penitenciario, en revisiones similares se aseguraron once nuevos teléfonos móviles, una memoria USB y chips.