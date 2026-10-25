Realizan simulacro de sismo en el AICM

Ayer sábado se llevó a cabo un simulacro de sismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez con el propósito de evaluar y mejorar los procedimientos de emergencia, incluyendo protocolos de repliegue, evacuación, atención de primeros auxilios y extinción de incendios.

El ejercicio se realizó en las dos terminales sin afectar los aterrizajes y despegues de aeronaves, el tránsito de pasajeros, ni actividades esenciales, según informó el Grupo Aeroportuario Marina (GAM), que opera el aeropuerto de la Ciudad de México.

En un comunicado indicó que se trató del segundo de tres simulacros programados por la Coordinación de Seguridad “para reforzar la capacidad de respuesta y fomentar la cultura de prevención entre la comunidad aeroportuaria”.

En el ejercicio de este sábado 24 de octubre se simularon distintos escenarios para medir los tiempos de respuesta del personal de seguridad, servicio médico, rescate y extinción de incendios.

El fin de semana pasado se llevó a cabo otro ejercicio en la terminal aérea ubicada en la Ciudad de México, bajo la hipótesis de un “colapso de registros pluviales por lluvia”, para revisar y mejorar los procedimientos de respuesta ante este tipo de emergencias.

En el simulacro participaron empresas de seguridad contratadas y personal de diversas áreas del aeropuerto.

Además de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (Unapap) de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Policía Auxiliar, Servicio de Protección Federal.