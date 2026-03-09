Realizan simulacro para elección extraordinaria

Las autoridades electorales de Veracruz llevaron a cabo los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua, la cual se llevará a cabo el 29 de marzo.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) realizó el primero de tres simulacros de dicho programa que fue sometido a prueba de estrés técnico-operativo.

Ante consejeros, técnicos de distintas instituciones y autoridades del INE, se verificó el flujo de procesamiento de las 37 casillas proyectadas para la jornada extraordinaria se dio fe de la legalidad y transparencia del proceso.

Durante la jornada, las representaciones de los institutos políticos y las autoridades presentes supervisarán la “puesta en ceros” del sistema y el flujo de digitalización desde el Centro de Captura y Verificación.

Como parte del proceso, el sábado el organismo electoral aprobó las candidaturas de cuatro partidos y una coalición que participarán en las elecciones extraordinarias; se trató de 68 hombres y mujeres.

Fueron postulados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” integrada por Morena y PVEM.

La elección ordinaria en dicho municipio que se celebró el año pasado fue anulada debido a que la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín rebasó los topes de gastos de campaña establecidos por la ley.