Tras la manifestación que se registró en la zona de Contadero, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, en la que un grupo de personas señaló presuntas irregularidades en las condiciones de internamiento del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 4, ubicado en Nayarit; las autoridades realizan verificaciones.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), indicó que de acuerdo con la información disponible, el Cefereso cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento.

Así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios para las personas privadas de su libertad.

La dependencia resaltó que el personal de las áreas de Reinserción Social y Jurídica da seguimiento a la situación, mientras se realizan las revisiones para atender y esclarecer los señalamientos realizados.