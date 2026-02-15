Realizarán jornada de vacunación contra el sarampión

Para las personas viajeras que utilizan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estará disponible una jornada de vacunación contra el sarampión.

A través de sus redes sociales, el AIFA dio a conocer la posibilidad de vacunarse contra esta enfermedad, el próximo lunes, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

La medida ocurre ante el repunte de casos de sarampión en México, por lo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles recuerda la importancia de prevenir al viajar.

“Cuidarnos también es parte del viaje”, señaló el AIFA, además de informar que las inmunizaciones serán aplicadas en la Puerta dos, en el nivel de llegadas.

Realizan inoculación en Bellas Artes

Así también, capitalinos que recibieron una de las 600 dosis aplicadas en el puesto de vacunación contra el sarampión, instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes, el sábado, esperaron aproximadamente 30 minutos bajo el rayo del sol para recibir el biológico.

“Me estoy derritiendo, está horrible el sol, pero se logró, ya estamos vacunados”, mencionó Eduardo, tras recibir la inoculación luego de una espera de media hora.

Carlos y Estefani acudieron al módulo de vacunación con una sombrilla para esperar su turno en la fila.

“Sí venimos prevenidos porque hemos visto en las noticias que la demanda ya es mucha, pero el chiste es tener la vacuna”, explicó Carlos.

Este sábado, en el primer turno del quiosco de vacunación, el personal médico se extendió por casi una hora más del horario para aplicar las 600 dosis con las que contaban.

Ante el anuncio de que las vacunas se habían agotado, pero un segundo turno de enfermeros llegaría a las cuatro de la tarde para continuar con las aplicaciones, unas 30 personas se quedaron haciendo fila.